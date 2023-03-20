17:21, 20 марта 2023
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В Подмосковье раскрыто изнасилование и убийство 28-летней давности
В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщины в 1995 году.
Кадр: Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»
В Подмосковье раскрыто изнасилование и убийство 28-летней давности, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Один из обвиняемых арестован. Им оказался житель Раменского городского округа 1978 года рождения.
Выяснилось, что летом 1995 года четверо мужчин отдыхали в загородном доме. Они позвали женщину присоединиться к ним, а затем обвиняемый с товарищем сначала изнасиловали приглашенную, а после задушили и выбросили тело в лесной пруд.
Второй обвиняемый после совершения преступления покинул РФ и уехал в Азербайджан. Привлечением его к уголовной ответственности будут заниматься местные следователи.
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