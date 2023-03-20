В Подмосковье раскрыто изнасилование и убийство 28-летней давности, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Один из обвиняемых арестован. Им оказался житель Раменского городского округа 1978 года рождения.

Выяснилось, что летом 1995 года четверо мужчин отдыхали в загородном доме. Они позвали женщину присоединиться к ним, а затем обвиняемый с товарищем сначала изнасиловали приглашенную, а после задушили и выбросили тело в лесной пруд.

Второй обвиняемый после совершения преступления покинул РФ и уехал в Азербайджан. Привлечением его к уголовной ответственности будут заниматься местные следователи.

Ранее москвич в ходе ссоры зарезал своего знакомого.