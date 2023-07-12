Жительница Подмосковья заставляла 16-летнюю дочь снимать порновидео

Жительница подмосковного города Яхрома заставляла 16-летнюю дочь наблюдать за сексом с сожителем и снимать процесс на видео, сообщает МК.RU.

По данным издания, 37-летняя женщина принуждала школьницу присутствовать при половых актах с мужчиной и снимать секс на камеру мобильного телефона. В полицию на нее заявил анонимный источник, при проверке информация подтвердилась.

Как сообщает SHOT, сожитель россиянки — 45-летний мужчина по имени Артавазд. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». По ней мужчине и женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Москве учителя заподозрили в съемках недетского кино с участием школьниц.