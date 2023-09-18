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00:31, 18 сентября 2023
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Названы самые популярные и самые редкие породы домашних питомцев в России

Сервис «Лапка»: фаворитами россиян стали шотландские кошки и собаки вельш-корги.

Названы самые популярные и самые редкие породы домашних питомцев в России
Фото: Mohammad Ali / Unsplash

Самые популярные и самые редкие в России породы питомцев были названы в исследовании сервиса заботы о домашних животных и их хозяевах «Лапка», результаты которого имеются в распоряжении «Мосленты». Фаворитами россиян стали шотландские кошки и собаки вельш-корги.

По данным аналитиков, любители домашних кошек заводят питомцев пород шотландская вислоухая, британская короткошерстная, мейн-кун, канадский сфинкс и бенгальская. Среди самых редко встречающихся пород кошек — сококе, уральский рекс, карельский бобтейл, американская многопалая кошка, минскин, рагамаффин и канаани.

Самые популярные у россиян породы домашних собак — вельш-корги пемброк, чихуахуа, французский бульдог, померанский шпиц и йоркширский терьер.

Самыми непопулярными породами домашних собак в России оказались босерон, крапчато-голубой кунхаунд, азавак, аиди, польская подгалянская овчарка, редбон кунхаунд, гаванский бишон, испанская водяная собака, лхаса апсо, хеллефорсхунд, сикоку и кавапу.

Ранее были определены самые популярные у москвичей породы кошек.