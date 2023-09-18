Названы самые популярные и самые редкие породы домашних питомцев в России
Сервис «Лапка»: фаворитами россиян стали шотландские кошки и собаки вельш-корги.
Самые популярные и самые редкие в России породы питомцев были названы в исследовании сервиса заботы о домашних животных и их хозяевах «Лапка», результаты которого имеются в распоряжении «Мосленты». Фаворитами россиян стали шотландские кошки и собаки вельш-корги.
По данным аналитиков, любители домашних кошек заводят питомцев пород шотландская вислоухая, британская короткошерстная, мейн-кун, канадский сфинкс и бенгальская. Среди самых редко встречающихся пород кошек — сококе, уральский рекс, карельский бобтейл, американская многопалая кошка, минскин, рагамаффин и канаани.
Самые популярные у россиян породы домашних собак — вельш-корги пемброк, чихуахуа, французский бульдог, померанский шпиц и йоркширский терьер.
Самыми непопулярными породами домашних собак в России оказались босерон, крапчато-голубой кунхаунд, азавак, аиди, польская подгалянская овчарка, редбон кунхаунд, гаванский бишон, испанская водяная собака, лхаса апсо, хеллефорсхунд, сикоку и кавапу.
Ранее были определены самые популярные у москвичей породы кошек.