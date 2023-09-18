Названы самые популярные и самые редкие породы домашних питомцев в России

Самые популярные и самые редкие в России породы питомцев были названы в исследовании сервиса заботы о домашних животных и их хозяевах «Лапка», результаты которого имеются в распоряжении «Мосленты». Фаворитами россиян стали шотландские кошки и собаки вельш-корги.

По данным аналитиков, любители домашних кошек заводят питомцев пород шотландская вислоухая, британская короткошерстная, мейн-кун, канадский сфинкс и бенгальская. Среди самых редко встречающихся пород кошек — сококе, уральский рекс, карельский бобтейл, американская многопалая кошка, минскин, рагамаффин и канаани.