Составлен портрет сегодняшнего жителя доходного дома в Москве

Портрет сегодняшнего жителя доходного дома в Москве составила «Мослента» в ходе беседы с экспертами. Выяснилось, что этот тип съемного жилья интересует мужчин-айтишников, сотрудников банковских и финансовых секторов, блогеров и бизнесменов.

«73 процента из них — с высшим образованием. 64 процента жильцов — люди моложе 35 лет, примерно треть из них состоят в браке, а у 11 процентов есть дети. Более чем у половины жильцов есть автомобиль, у каждого пятого — домашний питомец», — уточнили специалисты.

В современных доходных домах жилье предназначено исключительно для сдачи в аренду. Квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой, у домов есть консьерж и охрана. Арендаторы имеют возможность заказать уборку квартиры, выгул собак, полив цветов и доставку воды.

Ранее аренда однокомнатных квартир в Москве подорожала более чем на 20 процентов и в среднем составила более 50 тысяч рублей в месяц.