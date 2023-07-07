Юрист перечислил порядок действий для взыскания алиментов с отца

Порядок действий для взыскания алиментов с отца перечислил в беседе с «Мослентой» юрист Назар Назаров. По его словам, сделать это можно двумя способами: мирно или через суд.

«Результатом мирного решения конфликта будет алиментное соглашение между родителями, заверенное у нотариуса. Соглашение имеет силу исполнительного документа. Через суд алименты можно взыскать с помощью судебного приказа либо искового заявления», — объяснил он.

Юрист уточнил, что судебный приказ подходит в том случае, если у отца детей есть официальный доход и постоянное трудоустройство, тогда алименты взыскиваются в процентном соотношении к доходу. Если же отец детей не имеет постоянного места работы, либо «нарисовал» себе маленькую зарплату, взыскать алименты можно через исковое заявление в твердой денежной форме. К иску необходимо приложить расчетный лист, который показывает реальные потребности ребенка.

«Когда алименты взысканы, на руках будет один из трех исполнительных документов: соглашение, судебный приказ или исполнительный лист. Этот документ нужно отправить по месту работы, чтобы работодатель удерживал нужную сумму с заработной платы», — сказал правозащитник.

Если через работодателя ничего получить не удалось, необходимо обратиться в ФССП, чтобы на отца ребенка, отказывающего платить алименты, завели исполнительное производство. Необходимо предоставить приставу всю информацию об этом человеке: где он живет, работает, каким имуществом владеет, где оно может быть, чем он увлекается, куда ездит и так далее. «Даже то, что на первый взгляд кажется незначительным, может сильно помочь делу», — подчеркнул юрист.