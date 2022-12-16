Инфекционист описал порядок действий при первых признаках гриппа

Порядок действий при первых признаках гриппа описал в беседе с «Лентой.ру» врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

«Грипп характеризуется тем, что температура быстро и резко повысится. Если это произошло, нечего испытывать судьбу, надо лечь в кровать, обеспечить обильное питье и ждать участкового врача, который уже точно скажет, какое у вас заболевание, и выпишет соответствующие препараты», — сказал врач.

Кроме того, Никифоров порекомендовал не спешить сбивать температуру в случае, если она ниже 39 градусов, так как лихорадка является защитной реакцией организма. Лучше всего, по его словам, использовать при гриппе универсальные противовирусные средства — биологические препараты на основе технологически обработанных антител в высоком разведении.

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