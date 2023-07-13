Терапевт назвал порядок действий при укусе змеи

Необходимый при укусе змеи порядок действий назвала в беседе с «Мослентой» кандидат медицинских наук, врач-терапевт «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Георгиева.

Специалист пояснила, что при укусе змеи необходимо в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью. Во время ожидания врача и при перевозке пострадавшего в больницу необходимо уложить его и обеспечить ему покой.

Для первой помощи нужно наложить сухую повязку на место укуса, затем зафиксировать в неподвижном положении укушенную конечность любыми подручными средствами и придать ей возвышенное положение. На место укуса надо приложить, по возможности, что-то холодное и подвязать поверхность выше, но не слишком плотно. Это может замедлить распространение яда.

При укусе змеи не рекомендуется накладывать жгут, так как это может привести к ограничению кровотока в конечности и усилить действие яда, уточнила врач. Кроме того, пострадавшему необходимо обильное питье — сладкая или подсоленная вода.

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