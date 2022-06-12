Посетитель пришел в обновленный «Макдоналдс» с фирменным стаканчиком 1990 года. Видео с места было опубликовано в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак.

Сообщается, что гость занял очередь для посещения нового ресторана быстрого питания «Вкусно и точка», придя со своим стаканчиком, который получил на открытии «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве в 1990 году.

Посетитель уточнил, что раньше часто бывал в популярной сети ресторанов. «Теперь хочу вспомнить молодость», — признался он журналистам.

Ранее открытие преемника «Макдоналдса» в Москве попало на видео