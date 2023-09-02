Послание с угрозами появилось на дереве в Москве

Жители Москвы пожаловались на живодера, который, по их словам, подсыпал в еду для бездомных кошек битые стекла, из-за чего животные погибли. Адресованное ему послание появилось на дереве в московском районе Тушино. Его снимок опубликовали в группе «Подслушано в Тушино» во «ВКонтакте».

«Обращение к тебе, садист! Не хочешь жить с кошками — будешь жить с крысами», — написано на листке бумаги.

В записке указано, что местные жители обратились в полицию с заявлением и просьбой проверить наружные камеры видеонаблюдения. Автор сообщения указал, что за жестокое обращение с животными предусмотрено уголовное наказание.

«Нужно всем знать "героя", чтоб знать, кому плевать в лицо при встрече», «Полностью солидарна с автором объявления», «Все по фактам», — прокомментировали юзеры.

Ранее издевающиеся над животными пенсионерки в Подмосковье попали на видео.