Перечислены советы для настроя на рабочий режим после длинных выходных

Начало нового года — подходящий момент для постановки целей, удачное время для того, чтобы реализовать давнишние планы: например, записаться на интересные курсы, освоить новую компьютерную программу, пойти на танцы. Главное — выбрать цель, которая вдохновит и станет источником энергии при выполнении ежедневных рутинных задач.

Ранее психолог назвала причины потери интереса к работе. По словам Марии Бабушкиной, это говорит либо о том, что у человека на работе появились проблемы, которые он боится решать, либо о профессиональном выгорании, либо об общем утомлении и истощении.