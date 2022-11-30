Психолог назвала причины потери интереса к работе

Причины потери интереса к работе назвала в беседе с «Мослентой» клинический психолог-эксперт, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина.

«Нежелание работать может сигнализировать о нескольких вещах. Это говорит либо о том, что у человека на работе появились проблемы, которые он боится решать, либо о профессиональном выгорании, либо об общем утомлении и истощении», — заявила она.

Бабушкина подчеркнула, что ситуацию нельзя пускать на самотек, в ней нужно детально разобраться. «Проблемы на работе нужно решать, какими бы "страшными" они ни казались. Не стоит избегать или оттягивать их решение. Если вы хотите сохранить место, нужно обеспечить себе максимально комфортные условия, в том числе с психологической точки зрения», — сказала она.

В случае выгорания нужно искать варианты уменьшения количества рабочих часов и задач либо вовсе менять место работы или даже вид деятельности, заявила собеседница «Мосленты».

«В любом случае, даже если в данный момент у вас все хорошо, важно соблюдать режим сна, работы и отдыха», — заключила психолог.

Ранее Бабушкина рассказала о грамотной реакции взрослых на детскую ложь. «Первое, что нужно сделать родителю, — это подумать, почему ребенок решил солгать», — посоветовала она.