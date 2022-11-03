Люди
21:42, 03 ноября 2022
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Экс-возлюбленная Тимати показала лицо после уменьшения губ

Экс-возлюбленная Тимати показала лицо после уменьшения губ
Фото: @volkonskya.reshetova

Свое лицо после уменьшения губ показала на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова.

«Модель решилась на процедуру после просмотра своего интервью, которое было снято в конце лета. Хорошо, что я имела возможность посмотреть на себя со стороны. Хотя сейчас я в гораздо меньшем весе, на днях попросила своего косметолога убрать эти огромные губы. Так гораздо лучше, на мой взгляд», — подписала знаменитость.

Решетова отметила, что также вернула натуральную длину и цвет волосам. По ее словам, нет ничего прекраснее, чем природные данные.

Ранее пользователей сети восхитила фигура экс-возлюбленной Тимати. Знаменитость опубликовала серию снимков в атласном платье-комбинации голубого цвета.

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