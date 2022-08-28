Синоптик назвал последний день засухи в Москве

Последний день засухи в Москве назвал синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости. По его словам, это будет воскресенье, 28 августа.

«Сегодняшний день будет финальным в череде этой затянувшейся засухи. Ситуация будет определяться западной периферией антициклона, осадки маловероятны, облаков станет заметно больше, сократится чрезмерный перегрев воздуха, но температура все равно будет выше климатической нормы на 7-9 градусов», — рассказал специалист.

Ранее в столичном регионе продлили «оранжевый» уровень опасности из-за возможных пожаров. Причиной стала аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на семь градусов и более превышающей норму.