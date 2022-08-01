Умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин

Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По данным телеканала НТВ, Бакатина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Причина смерти государственного деятеля не сообщается.

Бакатин известен тем, что в период правления президента СССР Михаила Горбачева в качестве жеста доброй воли раскрыл США оригинальную схему прослушивания нового здания американского посольства в Москве.

Ранее в Москве осквернили могилу полковника КГБ Алексея Кулака, завербованного ФБР. Кулак умер в 1984 году от опухоли мозга, его похоронили на столичном Кунцевском кладбище.