Последний звонок обойдется московским родителям почти в 20 тысяч рублей

Московские родители готовы потратить на последний звонок для одного ребенка в среднем 18 тысяч рублей, подсчитало агентство «Москва» на основе данных от фирм по организации праздников.

Так, по оценке агентства «Персонаж», родители в столице закладывают на одного выпускника от 10 до 15 тысяч рублей. Праздник обычно проводят в лофтах, парках или на загородных площадках, при этом без алкоголя, с фото- и видеосъемкой и трансфером.

В компании Starvipusk уточнили, что бюджеты некоторых семей доходят до 20–25 тысяч на одного выпускника. По их данным, в 90 процентах случаев последний звонок проходит в школе. «Основной акцент сейчас делается на безопасности. Во-вторых, чтобы это было что-то новое, интересное. Потому что дети уже не хотят классический формат, как это было всегда, нужно все время что-то новое, оригинальное. Они хотят сами максимально участвовать, чтобы все было персонализировано. Например, постановки концерта, где они сами являются участниками: под них адаптированы сценарии, тексты, песни, костюмы и так далее», — пояснили в агентстве.

В компании «Мосфлот» добавили, что стоимость празднования на воде зависит от формата празднования. Цена начинается от пяти тысяч рублей, с арендой теплохода — от 14 тысяч.

Последние звонки в московских школах в этом году прозвучат 26 мая, в день завершения учебного года. Выпускные праздники запланированы на 27 июня.