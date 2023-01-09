Диетолог Гинзбург предупредил об опасном последствии голодовок

Об опасном последствии голодовок предупредил в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» популярный диетолог Михаил Гинзбург. Специалист назвал и способы избежать беды.

«Зададимся вопросом: если есть мало или вообще голодать, то обязательно похудеешь? Нет. Самый частый сценарий таких голодовок — это отнюдь не похудение, не уменьшение жировой массы, а разрушение собственных мышц!» — заявил Гинзбург.

Для поддержания нормальной жизнедеятельности организму нужно порядка 80–90 граммов белка в день. Если необходимого количества вещества в организм не поступает, ему приходится в поисках необходимых аминокислот потихоньку расщеплять собственные мышцы, объяснил диетолог.

«При этом на весах мы будем видеть уменьшение массы тела. Но лучше нам этому не радоваться. Потому что уменьшение мышечной массы — это уменьшение способности организма расходовать жир: большая часть расходуемого жира сгорает именно в мышцах», — отметил специалист.

Если после такого «похудения» человек наберет вес опять, то соотношение жира и мышцы еще больше сместится в сторону жировой массы, продолжил Гинзбург. «Фактически, даже просто восстановив исходный вес, человек станет толще, чем был. Ведь терял он мышцы, а набирает жир», — уточнил он.

Чтобы избежать подобного, врач посоветовал не давать мышцам лениться. «На диете не надо сидеть. На диете нужно ходить, заниматься оздоровительной ходьбой и делать тонизирующие упражнения. Если мышцы активны, сохраняют свой тонус, организм удерживает в них белок, не пускает его на покрытие энергетического дефицита. Наоборот, старается восполнить этот дефицит, сжигая запасенный ранее жир», — рассказал диетолог.

Гинзбург также порекомендовал не допускать голода и дефицита белка в питании. Он предложил употреблять в пищу больше не слишком жирных белковых продуктов — творога, яичных белков, рыбы, бобовых, птицы.

Ранее Гинзбург привел алгоритм действий для похудения после новогоднего обжорства. Ни в коем случае нельзя переходить на разгрузку и тем более голод на следующий день после застолий, подчеркнул он.