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Доктор Мясников назвал опасное последствие вакцинации от гепатита В

Доктор Мясников назвал опасное последствие вакцинации от гепатита В
Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасное последствие вакцинации от гепатита В в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он предупредил, что в некоторых случаях после прививок могут воспалиться сосуды.

Такое воспаление называется височным артериитом, объяснил доктор. Его симптомы — пульсирующая в висках головная боль, онемение лица, нарушение зрения, боли в теле и при жевании. Пациенты с этим недугом, особенно пожилые, без медицинской помощи могут ослепнуть.

Мясников отметил, что развитие височного артериита после прививки от гепатита В встречается не так часто. Чаще причинами становятся другие инфекции, гормональные изменения, травмы и прием некоторых лекарств.

Ранее телеведущий рассказал об опасном последствии ангины.

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