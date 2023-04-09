Россиян предупредили об опасных последствиях чрезмерного употребления воды

Об опасных последствиях чрезмерного употребления воды россиян предупредил директор по качеству технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Роман Подобедов. В беседе с «Мослентой» он рассказал, чем это может быть чревато.

«Некоторые полагают, что чем больше воды, тем лучше. Но пытаясь выпивать по 2,5 литра воды в день, отдельные люди заметно превышают необходимое количество жидкости. Ухудшает ситуацию и заблуждение о том, что считается только чистая вода, но не другие напитки. А ведь это не так», — подчеркнул Подобедов. Подсчитывая количество выпитой жидкости, необходимо учитывать не только воду, но и другие безалкогольные напитки. В норму входит и та жидкость, которая содержится в еде. Например, во многих овощах и фруктах до 95 процентов объема — это вода, отметил эксперт.

Излишнее потребление воды, по словам специалиста, может приводить к негативным последствиям — например, к повышению нагрузки на сердце, почки и легкие. Переизбыток воды может стать причиной головной боли, слабости, чувства тошноты и головокружения — это происходит из-за снижения относительного количества натрия в крови. Кроме того, существует такое понятие, как водная интоксикация, которая может привести к отеку головного мозга и коме.

Среди негативных последствий избыточного потребления воды Подобедов также выделил быстрый набор веса, отечность, повышение артериального давления, усиленное потоотделение.

Собеседник «Мосленты» добавил, что в профессиональном спорте и армии из-за тяжелой физической нагрузки допустимые нормы потребления воды значительно выше.

Ранее Подобедов развеял популярный миф о воде. Он рассказал о дневной норме жидкости для мужчин и женщин.