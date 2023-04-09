Россиян предупредили об опасных последствиях чрезмерного употребления воды
Директор по качеству Подобедов рассказал, чем чревато избыточное потребление жидкости.
Об опасных последствиях чрезмерного употребления воды россиян предупредил директор по качеству технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Роман Подобедов. В беседе с «Мослентой» он рассказал, чем это может быть чревато.
«Некоторые полагают, что чем больше воды, тем лучше. Но пытаясь выпивать по 2,5 литра воды в день, отдельные люди заметно превышают необходимое количество жидкости. Ухудшает ситуацию и заблуждение о том, что считается только чистая вода, но не другие напитки. А ведь это не так», — подчеркнул Подобедов. Подсчитывая количество выпитой жидкости, необходимо учитывать не только воду, но и другие безалкогольные напитки. В норму входит и та жидкость, которая содержится в еде. Например, во многих овощах и фруктах до 95 процентов объема — это вода, отметил эксперт.
Излишнее потребление воды, по словам специалиста, может приводить к негативным последствиям — например, к повышению нагрузки на сердце, почки и легкие. Переизбыток воды может стать причиной головной боли, слабости, чувства тошноты и головокружения — это происходит из-за снижения относительного количества натрия в крови. Кроме того, существует такое понятие, как водная интоксикация, которая может привести к отеку головного мозга и коме.
Среди негативных последствий избыточного потребления воды Подобедов также выделил быстрый набор веса, отечность, повышение артериального давления, усиленное потоотделение.
Собеседник «Мосленты» добавил, что в профессиональном спорте и армии из-за тяжелой физической нагрузки допустимые нормы потребления воды значительно выше.
Ранее Подобедов развеял популярный миф о воде. Он рассказал о дневной норме жидкости для мужчин и женщин.