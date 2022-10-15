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22:40, 15 октября 2022
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Диетолог Гинзбург назвал опасные последствия строгих диет

Диетолог Гинзбург назвал опасные последствия строгих диет
Фото: Louis Hansel / Unsplash

Опасные последствие строгих диет назвал диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой». По его словам, в погоне за стройностью женщины резко снижают суточную норму калорий, что приводит к проблемам со здоровьем.

«Серьезное уменьшение суточной калорийности влечет за собой снижение сосудистого тонуса. Оно, в свою очередь, способствует возникновению головокружения и потере сознания», — предупредил Гинзбург.

Кроме того, голодовки негативно влияют на работу ЖКТ, приводя к язвенным болезням и появлению камней в желчном пузыре. Экстремальные методы похудения также приводят к нервным срывам и обострениям психических заболеваний.

Ранее о бесполезности диет заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что при строгих ограничениях в еде обмен веществ замедляется.

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