Диетолог Гинзбург назвал опасные последствия строгих диет

Опасные последствие строгих диет назвал диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой». По его словам, в погоне за стройностью женщины резко снижают суточную норму калорий, что приводит к проблемам со здоровьем.

«Серьезное уменьшение суточной калорийности влечет за собой снижение сосудистого тонуса. Оно, в свою очередь, способствует возникновению головокружения и потере сознания», — предупредил Гинзбург.

Кроме того, голодовки негативно влияют на работу ЖКТ, приводя к язвенным болезням и появлению камней в желчном пузыре. Экстремальные методы похудения также приводят к нервным срывам и обострениям психических заболеваний.

Ранее о бесполезности диет заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что при строгих ограничениях в еде обмен веществ замедляется.