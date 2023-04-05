Последствия аварии с рейсовым автобусом из Москвы попали на видео

ЧП произошло на 813-м километре автодороги М-4 «Дон». Автобус, попавший в аварию, следовал в южном направлении.

«Водитель 1970 года рождения, управляя автобусом King Long, не справился с управлением и допустил съезд с дороги на обочину, вследствие чего произошло опрокидывание транспортного средства, в автобусе находилось 32 пассажира, в результате ДТП два человека госпитализированы», — сообщили «Мосленте» в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

На место ДТП прибыли машины скорой помощи, сотрудники ГИБДД и пожарный автомобиль. На кадрах видно как минимум одного пострадавшего, лежащего на асфальте. Ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве бетономешалка опрокинулась на легковой автомобиль. Ситуация попала на видео.