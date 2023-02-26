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16:04, 26 февраля 2023
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Падение бетономешалки на автомобиль в московском тоннеле попало на видео

Падение бетономешалки на автомобиль в московском тоннеле попало на видео
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Лефортовском тоннеле в Москве бетономешалка опрокинулась на легковой автомобиль. Момент падения попал на видео, опубликованное Дептрансом.

«На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — сообщили в ведомстве.

Движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перекрыто, также перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на ТТК.

Ранее массовая авария произошла на трассе М-11 по направлению из Санкт-Петербурга в Москву. ДТП произошло с участием 25 автомобилей на 504-м километре трассы в Новгородском районе. В результате погиб один человек и пострадали 12, один из которых ребенок.

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