Инфекционист назвал опасные последствия гриппа

Опасные последствия гриппа в интервью «Москве 24» назвал инфекционист Георгий Сапронов. Специалист рассказал, что грипп может вызывать поражения сердца и даже энцефалит — воспаление вещества головного мозга.

«К нам пришел хорошо известный свиной грипп, который встречался в 2009 году. Его особенность в том, что он вызывает целый ряд осложнений. Это в первую очередь суставной синдром», — объяснил врач.

Он отметил, что свиной грипп не менее опасен коронавируса, однако многие достаточно легкомысленно относятся к болезни и избегают вакцинации. Осложняться болезнь, по словам Сапронова, часто может болями в теле, повреждениями сердечной мышцы и аутоиммунными поражениями. При этом человек не всегда способен осознать появления проблем с сердцем, но на них могут указывать одышка и слабость. Особенно острожными нужно быть людям старшего возраста, предупредил специалист.

Ранее методы восстановления организма после гриппа и ОРВИ назвал эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.