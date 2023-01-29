Названы методы восстановления организма после гриппа и ОРВИ

Методы восстановления организма после гриппа и ОРВИ в беседе с «Мослентой» назвал эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.

«После простуды сильно падает иммунитет. Кроме того, от вирусной атаки страдает микрофлора кишечника, которая дополнительно добивается препаратами, употребляемыми во время заболевания. И удар приходится на соединительную ткань организма», — пояснил специалист.

Поэтому в первые две-три после болезни стоит исключить активные нагрузки, поскольку вирусные инфекции сильно атакуют суставы, сердечную мышцу, продолжил эксперт. Начинать восстановление нужно с легкой утренней гимнастики, включающей 50 процентов дыхательных упражнений для насыщения тканей кислородом, и прогулок на свежем воздухе.

По его словам, восстановиться после болезни поможет сбалансированное питание с легкоусвояемой пищей. В рацион желательно включить гранаты, апельсины, лимоны, виноград. Дополнительно к этому нужно употреблять кисломолочные продукты без добавок либо принимать препараты с пробиотиками из аптеки.

Ранее известный диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые помогут быстрее выздороветь при заражении гриппом или COVID-19.