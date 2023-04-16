Названы последствия переедания пасхальных блюд для ребенка

Правила потребления пасхального кулича, яиц и творожной пасхи для ребенка во время праздника назвала директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр подмосковного Минздрава Нисо Одинаева. Врач пояснила, что обычно эти блюда готовят с большим количеством масла, сахара и других сладкий ингредиентов, которые вредны для детей в большом количестве, передает «Мослента».

По словам специалиста, при избыточном потреблении сахара организм ребенка может ответить тошнотой или рвотой, расстройствами стула. А разноцветная обсыпка, которую часто используют для украшения кулича, может вызвать аллергию.

Кроме того, питательной средой для кишечных бактерий во время Пасхи являются яйца и творожные блюда при их неправильном хранении. Их Одинаева рекомендует хранить исключительно в холодильнике.

Во избежание возникновения неприятных последствий куличи и творожные десерты врач советует употреблять после основного приема пищи. При этом детям до шести лет нужно готовить привычные блюда отдельно, не заменяя их на праздничные салаты, мясные и рыбные блюда. После шести лет ребенку можно дать немного праздничных блюд, но так, чтобы не нарушить привычный режим питания.

Ранее безопасную норму потребления яиц назвала диетолог и терапевт НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.