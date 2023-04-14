Диетолог назвал безопасную норму потребления яиц и кулича

По словам диетолога, яйца содержат эталонный белок с полным аминокислотным составом. В желтке есть много жирорастворимых витаминов и холестерина, поэтому лучше этим продуктом не злоупотреблять.

Елиашевич также уточнила, что в творожной пасхе есть белок с высокой биологической ценностью, жиры и простые углеводы. Разовая норма потребления составляет 50-100 граммов. Главный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян отметил, что порцию кулича тоже желательно ограничивать до одного куска, поскольку это сладкое и калорийное блюдо.

Ранее Роспотребнадзор перечислил безопасные красители для пасхальных яиц.