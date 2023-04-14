Диетолог назвал безопасную норму потребления яиц и кулича
Диетолог Елиашевич рекомендовала есть не больше двух яиц за один раз.
Безопасную норму потребления яиц назвала в преддверии Пасхи диетолог и терапевт НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич. Она рекомендовала есть не больше двух яиц за раз.
можно съесть за один прием пищи
По словам диетолога, яйца содержат эталонный белок с полным аминокислотным составом. В желтке есть много жирорастворимых витаминов и холестерина, поэтому лучше этим продуктом не злоупотреблять.
Елиашевич также уточнила, что в творожной пасхе есть белок с высокой биологической ценностью, жиры и простые углеводы. Разовая норма потребления составляет 50-100 граммов. Главный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян отметил, что порцию кулича тоже желательно ограничивать до одного куска, поскольку это сладкое и калорийное блюдо.
Ранее Роспотребнадзор перечислил безопасные красители для пасхальных яиц.