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17:46, 15 января 2023
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Врач раскрыл самую частую причину изжоги

Врач раскрыл самую частую причину изжоги
Фото: Sasun Bughdaryan / Unsplash

Самую частую причину изжоги раскрыл «Мосленте» врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. По его словам, это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

«Простым языком — это попадание желудочного сока в пищевод. Чтобы вылечить ГЭРБ, нужно две системы мер. Первая — образ жизни: снижение массы тела, исключение подъема тяжестей, налаживание питания, а также исключение курения, употребления очень жирной, жареной пищи, продуктов, повышающих газообразование. Еще один метод терапии — сон с приподнятой головной стороной кровати», — рассказал Садыков.

К другим распространенным причинам изжоги относятся гастрит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и хронический холецистит. Для постановки диагноза необходимо провести гастроскопию желудка. Садыков напомнил, что медикаментозную терапию может назначить только врач по результатам обследования.

«Изжога — это не заболевание, а только симптом. И часто, просто игнорируя или выпивая препарат от изжоги, мы маскируем проблему, не находим истинную причину и вызываем развитие более серьезной патологии, вплоть до онкологии», — предупредил эксперт.

Ранее помогающие при изжоге продукты назвала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова. Она также предупредила, что принимать соду при таком недуге категорически запрещено.

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