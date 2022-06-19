Перечислены опасные последствия сидячей работы

Опасные последствия сидячей работы перечислил в беседе с URA.RU главный внештатный ревматолог Минздрава Московской области, руководитель ревматологического отделения МОНИКИ, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.

«Сидячая работа — это статическая нагрузка на позвоночник. Он страдает в первую очередь. Может формироваться стойкое напряжение в мышцах позвоночника. Это приводит к болям и теоретически к воспалительным изменениям в позвоночнике, которые ведут к развитию остеохондроза», — сказал Каратеев.

Врач уточнил, что остеохондроз — это собирательное понятие. «Когда ставят остеохондроз, это предварительный диагноз, который может включать в себя разные состояния — например, поражение дисков. Если человек сидит по восемь часов, такой исход возможен», — отметил он.

Каратеев обратил внимание на то, что для офисных работников характерна сутулость, являющаяся следствием статического напряжения мышц, неправильной позиции позвонков и комбинации таких заболеваний, как спондилез и дископатия.

Чтобы избежать неприятных последствий, ревматолог посоветовал офисным сотрудникам периодически отрываться от компьютера и выполнять ряд гимнастических упражнений. Например, можно раз в час вставать и делать наклоны, приседать. «Если такой возможности нет, нужно заниматься физкультурой для позвоночника», — сказал Каратеев.

Ранее о развитии ишемии при работе в статичном положении предупредил врач-невролог Лев Камышев.