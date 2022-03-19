Врач предупредил о последствиях хронического стресса

Советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью радио Sputnik рассказал о последствиях хронического стресса.

Врач пояснил, что стрессовое состояние негативно сказывается не только на работе сердца, но влияет и на артериальное давление. Повышенное давление, по словам специалиста, может приводить к опасным для жизни нарушениям кровообращения, таким как инфаркт или инсульт. «Но даже если повезло и не было инсульта или инфаркта, то давление все равно подтачивает здоровье органов изнутри. В частности, страдает мозг, что приводит к ухудшению памяти и снижению мыслительной функции. На состояние глазного дна плохо влияет давление», — подчеркнул кардиолог.

Ашихмин порекомендовал людям, испытывающим стресс, внимательно следить за своим артериальным давлением, чтобы избежать развития гипертонии. По его словам, если давление держится на уровне 135/85, то это повод посетить врача, чтобы он назначил лечение.

Также врач уточнил, что справиться со стрессовым состоянием помогут дыхательные упражнения, принятие ситуации, поддержка близких, упорядоченный режим дня и «цифровая гигиена».

Ранее врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова рассказала россиянам, как преодолеть весенний стресс.