Врач перечислила способы преодолеть весенний стресс

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова рассказала россиянам, как преодолеть весенний стресс. Способы борьбы с изматывающим напряжением она перечислила в интервью радио Sputnik.

Медик отметила, что организм склонен к нестабильному эмоциональному состоянию во время смены сезонов, и сейчас оно может усугубляться из-за ряда факторов. «Весной день становится длиннее, а ночи короче, человек перестраивается. Переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Это сказывается стрессово на нашем организме, а стресс — это всегда нарушение гормонального фона, больше кортизола, меньше серотонина, человек больше нервничает», — пояснила Павлова.

Врач рассказала, что самый эффективный прием — питье воды. По словам специалиста, во время поглощения жидкости в голове у человека блокируется гормон, заставляющий надпочечники вырабатывать кортизол. «Еще один способ — дыхательная гимнастика. Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется. Можно использовать три цикла дыхания: на счет четыре сделайте вдох, на счет семь — пауза, на счет восемь – выдох», — поделилась техникой Павлова.

Кроме того, эндокринолог порекомендовала физическую активность. Во время работы мышц организм начинает перерабатывать гормоны стресса. Однако если эмоции становятся неконтролируемыми и у человека возникают панические атаки, ему стоит обратиться к врачу, заключила Павлова.

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