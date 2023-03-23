Раскрыты опасные последствия стресса для организма

Опасные последствия стресса для организма раскрыла в интервью «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Она предупредила о связи хронического напряжения с заболеваниями сердца: атеросклерозом, инфарктами и инсультами.

«Наши реакции на стресс могут быть разными. Одни ощущают злость и сильные эмоции, другие — упадок сил и потерю работоспособности. Кроме того, на фоне стресса может нарушиться сон, появляются головные боли, снижается внимательность, а концентрироваться на привычных задачах становится сложнее», — объяснила специалист.

По словам Малиновской, минимизировать стресс можно самостоятельно или обратившись за помощью к эксперту. Чтобы сбалансировать эмоциональный фон, можно тренироваться в спортзале, бегать, отдыхать в спа, читать или медитировать, уточнила она.

Врач отметила, что влияние стресса на сердце многие недооценивают, а кардиопроблемы довольно часто развиваются незаметно, без очевидных симптомов. При появлении аритмии и скачков артериального давления Малиновская рекомендовала обратиться к врачу.

Ранее доктор АЛександр Мясников для снижения стресса рекомендовал соблюдать режим дня и гигиену сна, медитировать, заниматься физическими нагрузками, фильтровать информационное поле.