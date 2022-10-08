Названы неожиданные последствия травмы крестца для общего здоровья

Неожиданные последствия травмы крестца для общего здоровья назвал в личном Telegram-канале врач-остеопат Алесь Улищенко.

«Крестец — важный элемент в работе со всей краниосакральной системой. К нему прикрепляется твердая мозговая оболочка (ТМО) в районе вторых-третьих крестцовых позвонков. ТМО покрывает изнутри все кости черепа, проходит дальше внутри позвоночного канала и потом уже крепится к крестцу. Если он "заблокирован", будет нарушаться краниальный ритм, движение спинномозговой жидкости и работа всей краниосакральной системы», — написал специалист.

По словам Улищенко, в таком случае могут пострадать функции головного мозга, появиться нервные дисфункции, нарушающие работу, например, внутренних органов и эндокринной системы. Так, человек начинает чувствовать постоянную усталость, упадок сил и отсутствие ресурса. Поэтому травмы копчика, например, из-за падения зимой, нередко приводять к появлению головных болей и мигреней, а также к снижению либидо, отметил врач.

Ранее названы способы не простудиться во время занятий спортом на улице осенью. Основная экипировка должна представлять собой термобелье под соответствующую температуру и одежду, которая не сковывает движения.