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01:23, 08 октября 2022
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Названы неожиданные последствия травмы крестца для общего здоровья

Названы неожиданные последствия травмы крестца для общего здоровья
Фото: Tyler Nix / Unsplash

Неожиданные последствия травмы крестца для общего здоровья назвал в личном Telegram-канале врач-остеопат Алесь Улищенко.

«Крестец — важный элемент в работе со всей краниосакральной системой. К нему прикрепляется твердая мозговая оболочка (ТМО) в районе вторых-третьих крестцовых позвонков. ТМО покрывает изнутри все кости черепа, проходит дальше внутри позвоночного канала и потом уже крепится к крестцу. Если он "заблокирован", будет нарушаться краниальный ритм, движение спинномозговой жидкости и работа всей краниосакральной системы», — написал специалист.

По словам Улищенко, в таком случае могут пострадать функции головного мозга, появиться нервные дисфункции, нарушающие работу, например, внутренних органов и эндокринной системы. Так, человек начинает чувствовать постоянную усталость, упадок сил и отсутствие ресурса. Поэтому травмы копчика, например, из-за падения зимой, нередко приводять к появлению головных болей и мигреней, а также к снижению либидо, отметил врач.

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