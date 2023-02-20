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15:22, 20 февраля 2023
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Юрист перечислила последствия за побои детей

Юрист перечислила последствия за побои детей
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Последствия за побои детей перечислила «Мосленте» юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева. Она прокомментировала инцидент в Москве с мужчиной, бросающим в снег двухлетнего сына.

«Это основание для обращения в суд органами опеки», — заявила она.

По словам адвоката, такое поведение со стороны родителей, опекунов, воспитателей, то есть людей, от которых ребенок в данный момент зависит, может трактоваться как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — это статья 156 УК России.

Она уточнила, что максимальный срок лишения свободы по ней — до трех лет. Из дополнительных наказаний — лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, в российском уголовном праве есть понятие «жестокое обращение с ребенком», то есть физическое и/или психическое насилие над ним. В зависимости от характера, степени и тяжести насилия предусмотрены разные сроки наказания.

Ранее в сети распространилось видео, на котором мужчина кинул в снег ребенка с высоты собственного роста. «Героем» ролика оказался 33-летний житель Зеленограда. На видео отреагировало Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

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