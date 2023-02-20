Юрист перечислила последствия за побои детей

«Это основание для обращения в суд органами опеки», — заявила она.

По словам адвоката, такое поведение со стороны родителей, опекунов, воспитателей, то есть людей, от которых ребенок в данный момент зависит, может трактоваться как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — это статья 156 УК России.

Она уточнила, что максимальный срок лишения свободы по ней — до трех лет. Из дополнительных наказаний — лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, в российском уголовном праве есть понятие «жестокое обращение с ребенком», то есть физическое и/или психическое насилие над ним. В зависимости от характера, степени и тяжести насилия предусмотрены разные сроки наказания.

Ранее в сети распространилось видео, на котором мужчина кинул в снег ребенка с высоты собственного роста. «Героем» ролика оказался 33-летний житель Зеленограда. На видео отреагировало Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.