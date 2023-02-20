В Москве мужчина жестко бросил малолетнего сына в снег и попал на видео
Мужчина жестко бросил двухлетнего сына в снег и попал на видео. На ролик отреагировало Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.
«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о противоправных действиях в отношении малолетнего мальчика со стороны отца. Сообщается, что отец из-за малозначительного повода кинул в снег ребенка с высоты собственного роста. Проводится доследственная проверка, а по ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
По данным столичной прокуратуры, «героем» ролика оказался 33-летний житель Зеленограда. В семье воспитывается еще один малолетний ребенок — годовалая девочка.
Видеозапись инцидента была опубликована в Telegram-канале «Что там в Москве?». На кадрах мальчик бежит за родителями и падает в лужу. Мужчина с криками и нецензурными высказываниями подходит к ребенку, хватает его за шиворот, поднимает и жестко бросает в ближайший сугроб. Мать ребенка в это время стоит с коляской и наблюдает за происходящим.
Ранее в Москве отец убил сына во время застолья. По подозрению в убийстве задержан отец жертвы. Найдено орудие убийства — кухонный нож.