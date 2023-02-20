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11:04, 20 февраля 2023
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В Москве мужчина жестко бросил малолетнего сына в снег и попал на видео

В Москве мужчина жестко бросил малолетнего сына в снег и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Мужчина жестко бросил двухлетнего сына в снег и попал на видео. На ролик отреагировало Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о противоправных действиях в отношении малолетнего мальчика со стороны отца. Сообщается, что отец из-за малозначительного повода кинул в снег ребенка с высоты собственного роста. Проводится доследственная проверка, а по ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По данным столичной прокуратуры, «героем» ролика оказался 33-летний житель Зеленограда. В семье воспитывается еще один малолетний ребенок — годовалая девочка.

Видеозапись инцидента была опубликована в Telegram-канале «Что там в Москве?». На кадрах мальчик бежит за родителями и падает в лужу. Мужчина с криками и нецензурными высказываниями подходит к ребенку, хватает его за шиворот, поднимает и жестко бросает в ближайший сугроб. Мать ребенка в это время стоит с коляской и наблюдает за происходящим.

Ранее в Москве отец убил сына во время застолья. По подозрению в убийстве задержан отец жертвы. Найдено орудие убийства — кухонный нож.

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