Стали известны последствия задержания известного танцора с наркотиками в Москве

Последствия задержания известного танцора, победителя 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета с наркотиками в Москве стали известны SHOT. По данным источника, его отпустили из отделения под обязательство о явке по первому требованию.

Возбуждено дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ», по которой танцору грозит до трех лет лишения свободы. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Щебета задержали на Звенигородском шоссе в Москве. Он сидел на пассажирском кресле в автомобиле, когда машину остановили инспекторы ДПС. Его решили осмотреть из-за странного поведения.