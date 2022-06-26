Москвичи поспорили о переезде из города в деревню

О переезде из города в деревню поспорили москвичи в группе «Москва» социальной сети «ВКонтакте», где один из пользователей поинтересовался у горожан: «Вы бы променяли Москву на деревню?». По обыкновению мнения разделились.

«Нет, конечно», «Никогда», «Ни за что», «Зачем менять, если можно периодически ездить в деревню на перезагрузку», — противились одни, тогда как другие допускали такой вариант: «Абсолютно точно переехала была», «Мечтаю об этом», «Уже уехала. Нечего делать в этом бетоне», «Я все бросила в Москве и не жалею. Жить можно, не так роскошно, но есть своя атмосфера», — ответили многие подписчики.

Однако не все юзеры были так категоричны и допустили возможность переезда при определенных условиях. «Далековато было бы ко мне на работу ездить», «Только на неделю, не больше», «Да, променял бы, если не работа», «Если б в деревне была качественная медицинская и образовательная помощь, то да», «Согласился бы поменять место жительства только при сохранении московской зарплаты», — написали они.

Ранее москвичи поспорили о количестве курящих женщин в 1980-е годы. Однако большинство пользователей сообщества не согласилось с мнением о редкости этого явления. По их словам, в определенный момент курящих женщин даже стало больше, чем мужчин, и курили везде, в том числе в самолетах.