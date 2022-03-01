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Эпидемиолог назвала проявления постковидного синдрома у переболевших омикроном

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Эпидемиолог назвала проявления постковидного синдрома у переболевших омикроном
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости назвала проявления постковидного синдрома у переболевших омикроном.

По ее словам, пациенты после выздоровления жалуются на слабость, головокружения, ухудшение памяти, головные боли, повышение или понижение артериального давления, а также нарушение пищеварения. Кроме того, переболевшие говорят об изменениях в восприятии запахов и о нарушении вкусов.

Тяжесть течения омикрона и длительность постковида зависит от нескольких факторов: общего состояния здоровья, правильности лечения и иммунного ответа, резюмировала Руженцова.

Ранее главный врач медицинского центра Евгений Тимаков рассказал, что ПЦР-тестирование не всегда выявляет омикрон-штамм.

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