Терапевт назвала постоянный голод симптомом ряда заболеваний

Постоянный голод назвала симптомом ряда заболеваний врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова. Она сообщила «Москве 24», что чувство неполного насыщения сигнализирует о сахарном диабете, патологиях щитовидной железы, внутренних паразитах и растянутом желудке.

«Желудок — это мышечный эластичный орган, который по объему равен примерно 500 миллилитрам. Когда мы едим, его стенки растягиваются, чтобы вместить все то, чем мы себя порадовали. Но когда человек ест большие порции, соответственно, идет неравномерное растяжение стенок желудка, и объем может достигать трех-четырех литров», — пояснила врач. В таком случае восстановить желудок можно, питаясь часто и небольшими порциями.

При патологии щитовидной железы к чувству голода прибавляются другие симптомы: слабость, выпадение волос и раздражительность. В таком случае необходимо обратиться к эндокринологу и сдать анализы.

Гельминтозом или паразитозом можно заразиться через непрожаренное мясо, речную рыбу или небутилированную воду. Из-за паразитов в организме человек может постоянно быть голодным. «Их великое множество. Печеночный сосальщик, аскаридоз, эхинококкоз и другие страшные названия. Некоторые из них достигают размера до 10 метров», — отметила Ермолова.

Часто ощущение неполного насыщения встречается у диабетиков. Следует следить за уровнем глюкозы натощак, чтобы избежать ожирения, предупредила врач.

Ранее усиление голода после приема пищи объяснила врач-эндокринолог Зухра Павлова. Человек быстро снова станет голодным после употребления продуктов с высоким гликемическим индексом, отметила она.