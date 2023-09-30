Поступок таксиста на дороге в Москве восхитил пользователей сети

Таксист остановился на дороге в Москве и перевел через нее пожилую женщину. Его поступок попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы», и восхитил пользователей сети.

На кадры попал момент, когда водитель авто решил помочь переходившей дорогу в неположенном месте пенсионерке с ходунками.