Поступок таксиста на дороге в Москве восхитил пользователей сети
В Москве таксист остановился и перевел через дорогу пожилую женщину.
Таксист остановился на дороге в Москве и перевел через нее пожилую женщину. Его поступок попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы», и восхитил пользователей сети.
На кадры попал момент, когда водитель авто решил помочь переходившей дорогу в неположенном месте пенсионерке с ходунками.
«Очень трогательно! Молодец», «Я только не понимаю, как бабушки оказываются вне пешеходных переходов», «Дай бог тебе здоровья, мужик», «Теперь обычные поступки кажутся чем-то "вау"», «Побольше бы такого доброго и милого вокруг», «Очень печально, что в наше время это считается суперновостью, а не нормой жизни! Конечно, респект водителю», — прокомментировали юзеры.
Ранее героический поступок юного россиянина попал на видео и восхитил москвичей.