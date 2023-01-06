Синоптик назвал время потепления в Москве

Время завершения аномальных морозов и относительного потепления в Москве назвал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, к климатической норме температурный фон вернется только к следующим выходным, 14 и 15 декабря.

«К середине первой рабочей недели показания термометров ночью повысятся до минус 13-18 градусов, днем до минус 8-13, но в свое климатическое русло температурный фон вернется только к следующим выходным», — сказал он.

Ранее об аномальных морозах на Рождество москвичей предупредили эксперты центра погоды «Фобос». Днем температура воздуха может достигнуть 20 градусов мороза, ночью ожидается до 30 градусов мороза.