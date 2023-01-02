13:17, 02 января 2023
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Москвичей предупредили об аномальных морозах на Рождество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Об аномальных морозах на Рождество москвичей предупредил центр погоды «Фобос». Днем температура воздуха может достигнуть 20 градусов мороза, ночью ожидается до 30 градусов мороза.
«7 января, благодаря гребню антициклона, станет малооблачно, и на фоне интенсивного радиационного выхолаживания воздуха и мощной адвекции арктического воздуха ударят настоящие рождественские морозы! В сумерках до -20-25, местами -25-30», — сообщили синоптики.
Аномальный мороз сохранится и в воскресенье, 8 января. Холод начнет отступать в первую рабочую неделю после праздников.
Ранее 1 января в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений. Вечером температура воздуха достигла 4,3 градуса тепла.