Эпидемиолог назвал отличительные симптомы гриппа В

Отличительные симптомы гриппа В в интервью ТАСС назвал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что при таком инфекционном заболевании основная нагрузка ложится на голосовые связки.

«Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьет по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть, и голос у него очень сильно меняется, садится», — рассказал эксперт.

По его словам, остальные симптомы гриппа В схожи с другими респираторными заболеваниями: воспаление начинается в носоглотке, далее опускается в бронхи и легкие. Если вовремя не остановить этот процесс, то появится присоединиться и бактериальная инфекция, которая перейдет в бронхит или воспаление легких, подчеркнул специалист.

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