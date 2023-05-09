Сексолог назвала причины потери полового влечения женщин к мужьям

Возможные причины потери полового влечения женщин к своим мужьям назвала в беседе с «Мослентой» практикующий психолог и сексолог, руководитель психологического центра отношений «О!ДА» Екатерина Альская.

По ее словам, причин разлада сексуальных отношений в семье вследствие снижения желания со стороны жены может быть несколько. Первая из них — роды и послеродовой период.

«После родов у женщины меняется гормональный фон — становится больше окситоцина, который отвечает за привязанность, а выработка тестостерона снижается. Это влияет на сексуальное влечение», — объяснила Альская.

Кроме того, после рождения ребенка у женщины меняются формы, слабеют мышцы тазового дна, она не высыпается и чувствует усталость, добавила сексолог.

«Большая часть проблем пройдет самостоятельно, нужно только дать женщине время на восстановление. Если сексуальное желание к мужу так и не вернулось спустя год после родов — значит, пора задуматься о консультации сексолога: возможно, причина кроется в чем-то другом», — сказала она.

Ассоциации с болью и травмой — еще одна причина нежелания женщины заниматься сексом с любимым человеком, продолжила Альская. На бессознательном уровне женщина может ассоциировать половой акт с когда-то испытанной травмой, отчего возникает отторжение партнера. Пережитые обстоятельства оказывают негативное влияние на ее психологическое и физическое состояние и становятся причиной того, что она не хочет заниматься сексом с мужем.