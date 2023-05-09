Сексолог назвала причины потери полового влечения женщин к мужьям
Сексолог Альская назвала роды причиной потери полового влечения жены к мужу.
Возможные причины потери полового влечения женщин к своим мужьям назвала в беседе с «Мослентой» практикующий психолог и сексолог, руководитель психологического центра отношений «О!ДА» Екатерина Альская.
По ее словам, причин разлада сексуальных отношений в семье вследствие снижения желания со стороны жены может быть несколько. Первая из них — роды и послеродовой период.
«После родов у женщины меняется гормональный фон — становится больше окситоцина, который отвечает за привязанность, а выработка тестостерона снижается. Это влияет на сексуальное влечение», — объяснила Альская.
Кроме того, после рождения ребенка у женщины меняются формы, слабеют мышцы тазового дна, она не высыпается и чувствует усталость, добавила сексолог.
«Большая часть проблем пройдет самостоятельно, нужно только дать женщине время на восстановление. Если сексуальное желание к мужу так и не вернулось спустя год после родов — значит, пора задуматься о консультации сексолога: возможно, причина кроется в чем-то другом», — сказала она.
Ассоциации с болью и травмой — еще одна причина нежелания женщины заниматься сексом с любимым человеком, продолжила Альская. На бессознательном уровне женщина может ассоциировать половой акт с когда-то испытанной травмой, отчего возникает отторжение партнера. Пережитые обстоятельства оказывают негативное влияние на ее психологическое и физическое состояние и становятся причиной того, что она не хочет заниматься сексом с мужем.
Секс может причинять реальный дискомфорт женщине из-за страхов, связанных с родами, неблагополучной беременностью, кесаревым сечением или абортом, депрессивными состояниями
Екатерина Альская
Повлиять на спад сексуального интереса со стороны женщины также может состояние фрустрации. Нередко жены испытывают ее из-за проблем мужей с преждевременной эякуляцией, отчего они не успевают насладиться процессом и получить удовольствие, объяснила собеседница «Мосленты».
Еще одна причина — потеря эмоциональной близости. Если мужчина способен «завестись» с пол-оборота, то женщине для раскрепощения и получения удовольствия в постели важен контекст: романтический настрой, флирт, прелюдии, эмоциональная близость и проявление эмоций. Если из отношений исчезает доверие и самораскрытие партнеров, это напрямую влияет на сексуальное влечение, рассказала сексолог.
Изменение внешнего вида мужа также может оказать влияние на половое влечение со стороны жены. «Мы стареем, наши тела меняются, но важно то, как партнеры относятся друг к другу. Потеря мужчиной былой привлекательности и хорошей физической формы может вызывать у жены нежелание близости. Однако если эмоциональная связь в отношениях крепкая и глубокая, это не вызовет отторжения. Важно не потерять духовную близость, иначе секс превратится в рутину и сохранить семью будет тяжело», — заявила Альская.
Если отношения в семье вызывают у женщины дискомфорт: есть конфликты, неуважение мужем личных границ супруги, упреки, оскорбления или манипуляции — все это может стать причиной того, что жена будет отстаивать свои границы через интимную жизнь. У нее появится желание дистанцироваться от партнера, и сексуальное влечение исчезнет
Важно помнить, что сексуальные предпочтения женщины могут меняться со временем. Это может быть связано с изменением локации и чувствительности эрогенных зон, желанием попробовать что-то новое. Но если женщина не может поделиться своими мыслями, идеями или пожеланиями с партнером, это, скорее всего, приведет к исчезновению секса между мужем и женой, отметила эксперт.
«Ко мне нередко обращаются женщины, не испытывающие сексуального желания к мужу. Некоторые в этой ситуации продолжают исполнять именно "супружеский долг", что может привести к ухудшению отношений, накоплению раздражения и отвращения, психосоматическим расстройствам, агрессии или депрессии», — отметила сексолог. Она посоветовала не стесняться обращаться к специалистам за помощью в случае возникновения таких проблем.
Ранее Альская заявила, что женщины становятся более смелыми любовницами после 40 лет. Она назвала преимущества секса с возрастными партнершами.