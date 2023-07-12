В Подмосковье посетитель магазина потрогал за ягодицы подростка и попал на видео

На кадрах к кассе продуктового магазина подошли трое несовершеннолетних. Стоявший рядом мужчина провел ладонью по ягодицам одной из девочек. Сообщается, что в настоящий момент подозреваемый задержан и помещен в следственный изолятор.

По имеющейся информации, родственники задержанного требуют от родителей пострадавшей забрать заявление из полиции.

Ранее мужчину заподозрили в разврате в отношении подростка в столичном ТЦ.