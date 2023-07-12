15:08, 12 июля 2023
1 мин.
В Подмосковье посетитель магазина потрогал за ягодицы подростка и попал на видео
В Дмитрове посетитель магазина потрогал за ягодицы девочку-подростка.
Кадр: Telegram-канал «Это Дмитров, детка!»
В поселке Подосинки Дмитровского городского округа посетитель магазина потрогал за ягодицы девочку-подростка. Видео с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Это Дмитров, детка!»
На кадрах к кассе продуктового магазина подошли трое несовершеннолетних. Стоявший рядом мужчина провел ладонью по ягодицам одной из девочек. Сообщается, что в настоящий момент подозреваемый задержан и помещен в следственный изолятор.
По имеющейся информации, родственники задержанного требуют от родителей пострадавшей забрать заявление из полиции.
Ранее мужчину заподозрили в разврате в отношении подростка в столичном ТЦ.