12:52, 23 июня 2023
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Мужчину заподозрили в разврате в отношении подростка в столичном ТЦ
Мужчину заподозрили в развратных действиях в отношении 15-летней девочки в столичном ТЦ.
Фото: Zhivko Minkov / Unsplash
Мужчину заподозрили в развратных действиях в отношении 15-летней девочки в столичном ТЦ, сообщает ГСУ СК России по Москве.
По данным ведомства, подросток рассказала о произошедшем родственникам, а те обратились в полицию. Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте.
Ранее в Москве педофил почти полгода терроризировал 11-летнего мальчика.