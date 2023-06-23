Мужчину заподозрили в разврате в отношении подростка в столичном ТЦ

Мужчину заподозрили в развратных действиях в отношении 15-летней девочки в столичном ТЦ, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным ведомства, подросток рассказала о произошедшем родственникам, а те обратились в полицию. Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте.

Ранее в Москве педофил почти полгода терроризировал 11-летнего мальчика.