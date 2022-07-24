Кинолог рассказал о грамотном поведении с принятой на передержку собакой

О грамотном поведении с принятой на передержку собакой «Мосленте» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он посоветовал не быть с питомцем слишком назойливым, чтобы его не спугнуть.

«В первый день, когда собака только появилась в вашем доме, не нужно ходить за ней по пятам и пытаться чем-то увлечь. Животному необходимо дать пространство и спокойствие, чтобы оно привыкло к новой обстановке и запахам, обнюхало все углы и познакомилось с домочадцами», — сказал Голубев.

Не стоит быть навязчивым, но если собака самостоятельно проявляет интерес, нужно пообщаться с ней, дать лакомство или поиграть, продолжил специалист. «В этот период присмотритесь к питомцу: что ему интересно, как он реагирует на разные обстоятельства», — сказал он.

Начинать обучать собаку правилам своего дома стоит постепенно. «Определите границы дозволенного: может ли пес спать на вашем диване, разрешено ли ему пересекать границы кухни и другое. За соблюдение этих правил хвалите и поощряйте животное лакомством или игрой», — порекомендовал Голубев.

Выгуливать взятую на передержку собаку нужно только на поводке, подчеркнул собеседник «Мосленты». Перед прогулкой важно обязательно проверить надежность амуниции, чтобы собака случайно не вырвалась на улице. На прогулке он посоветовал внимательно следить за тем, чтобы питомец не подбирал еду или посторонние предметы.

«При малейших признаках недомогания обязательно оповестите хозяина, чтобы определить порядок дальнейших действий. Если ситуация требует немедленной помощи, обратитесь в ближайшую ветеринарную клинику», — добавил Голубев.

«Чтобы взять собаку на передержку, нужно быть готовым к трудностям. Оцените свои силы, подготовьте дом к новому гостю, а также следуйте основным правилам, чтобы и вы, и питомец остались довольны после передержки», — заключил кинолог.

Ранее Голубев рассказал, чем нужно обзавестись для полноценного ухода за принимаемой на передержку собакой, а также убедиться, что вместе с ней хозяин передает все необходимые документы.