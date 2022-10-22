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00:10, 22 октября 2022
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Известный телеведущий обвинил москвичей в поверхностности

Известный телеведущий обвинил москвичей в поверхностности
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский шоумен, ведущий программ «Угадай мелодию» и «Розыгрыш» Валдис Пельш в беседе с «Мослентой» обвинил некоторых москвичей в поверхностности.

«Очень многие перешли на сторону массового потребления. Я сегодня ехал в лифте в торговом центре, и там из девяти человек шесть смотрели в телефон. При этом не происходит никакого информационного обогащения», — поделился он.

По мнению Пельша, современный россиян, в том числе и москвич, привык потреблять максимально много поверхностной и зачастую ненужной информации, не углубляясь в материал.

«Выигрывают от этого те люди, которые действительно эрудированны, которые используют телефон и все возможности интернета по назначению», — добавил Пельш.

При этом, отмечает телеведущий, это беда не только россиян, но и жителей всего мира.

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