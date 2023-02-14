Москвичам пообещали «повсюду слякоть»

«Плачущую» погоду во вторник, 14 февраля, пообещал жителям Москвы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с News.ru синоптик уточнил, что в столице будет плюсовая температура.

«Во вторник в столице установится "плачущая" погода. В Москве ожидается слякоть с неба, слякоть под ногами и вообще повсюду будет слякоть», — объяснил он.

Метеоролог добавил, что воздух прогреется до двух градусов тепла.

Ранее прогноз погоды на весенние месяцы дал москвичам специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он заявил, что на ранний приход весны жителям Центральной России рассчитывать не стоит.