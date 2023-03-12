Люди
19:06, 03 декабря 2022
1 мин.

Россияне признались в ожидании повышения зарплат в 2023 году

Россияне признались в ожидании повышения зарплат в 2023 году
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ожидании повышения зарплат в 2023 году признались россияне в ходе исследования популярного сервиса SuperJob.ru. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из разных округов страны.

Говоря о том, чего они ждут от своей работы в новом году в первую очередь, 56 процентов респондентов заявили, что надеются на повышение уровня дохода. Так ответило равное количество мужчин и женщин, большинство из них младше 35 лет.

35 процентов опрошенных признались, что больше всего им хочется стабильности, 26 процентов ждут появления в своих компаниях адекватного руководства. На карьерный рост надеются 24 процента россиян, на постановку перед ними новых интересных задач — 21 процент. Восемь процентов респондентов признались, что не ждут ничего.

Каждый принявший участие в исследовании мог выбрать несколько вариантов ответа из предложенных, уточнили в SuperJob.ru.

Ранее россияне высказались о традиции сидеть перед телевизором в новогоднюю ночь. Выяснилось, что лишь 12 процентов респондентов планируют смотреть новогодние «огоньки».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.