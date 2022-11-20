Россияне высказались о традиции смотреть телевизор в новогоднюю ночь

О традиции смотреть телевизор в новогоднюю ночь россияне высказались в ходе проведенного сервисом SuperJob.ru исследования. В опросе приняли участие 2000 экономически активных граждан старше 18 лет из разных округов страны.

Выяснилось, что лишь 12 процентов респондентов планируют смотреть новогодние «огоньки». Еще 33 процента включат телевизор в праздничную ночь для фона. 41 процент опрошенных высказались против этой традиции, а оставшиеся 14 процентов затруднились ответить.

Результаты исследования показали, что в Новый год телевизор чаще всего смотрят женщины от 35 до 44 лет. Среди тех, кто включит новогодние «огоньки» 31 декабря, больше россиян с детьми, чем бездетных.

Из результатов ранее проведенного исследования стали известны причины отказа от новогодних корпоративов в российских компаниях. 11 процентов респондентов заявили, что их фирма отказалась от организации праздника из-за экономических сложностей.