Вильфанд назвал дату заметного повышения температуры в Москве

Дату заметного повышения температуры воздуха в Москве после аномальных морозов назвал в интервью «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик сообщил, что потепление придет в столицу с четверга, 12 января.

«Только в четверг температура заметно повысится, и уже будет ночью минус 8-13 градусов, а днем минус 4-9. Но и в этом случае температура будет ниже нормы на три градуса. И дальнейшее такое повышение 13 января, когда будет примерно такой же температурный фон: ночью около минус 8-10 градусов, а днем около минус 5-7», — уточнил он.

Метеоролог добавил, что в старый Новый год, который россияне отметят с пятницы на субботу, с 13 на 14 января, температура будет близка к многолетним значениям и составит минус 7-8 градусов. Днем в субботу, 14 января, ожидается минус 3-4 градуса и возможен небольшой снег.

При этом начало первой рабочей недели в этом году будет сопровождаться сильными морозами. Синоптик предупредил, что утром в понедельник, 9 января, прогнозируется минус 24-26 градусов, а по области до минус 30 градусов. Днем температура поднимется до 16-18 градусов мороза.

Ранее на фоне пришедших в Москву аномальных морозов врач-иммунолог Ирина Ярцева дала метеозависимым людям рекомендации, как пережить этот период.